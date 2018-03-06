В Бельгии на случай ядерной катастрофы стали выдавать таблетки с йодом

Бельгийцам стали раздавать таблетки с йодом на случай ядерной катастрофы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бельгийские СМИ.

Отмечается, что любой житель королевства может попросить в аптеке выдать ему таблетки с йодом, которые используются для профилактики при возможном радиационном заражении. Йодистые пастилки позволяют ограничить риск развития рака щитовидной железы после ядерных катастроф.

Выдача бесплатных таблеток была предусмотрена планом ядерной безопасности, которую разработал глава МВД Бельгии Ян Ямбон.

Таким образом, проект расширил зону бесплатного распределения йодистого препарата до расстояния 100 км вокруг ядерных электростанций, что в Бельгии означает покрытие почти всей страны.