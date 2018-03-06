Врачи сообщили подробности о состоянии актера Валерия Гаркалина

Советский и российский актер Валерия Гаркалина, который был госпитализирован, был переведен в отделение острых эндотоксикозов. Его состояние врачи оценивают, как средней тяжести.

«Он сейчас лежит в отделении острых эндотоксикозов, состояние средней тяжести, температура вечером была 37, утром 36,6», – сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.

Напомним, Гаркалин находится в общей реанимации в тяжелом состоянии. Дочь артиста Ника рассказала, что актер был госпитализирован с диагнозом «воспаление легких». На прошедшей неделе Гаркалина перевели из экстренной реанимации в общую.