В Подмосковье после хоккейного матча застрелили предпринимателя

Около Ледового дворца в Одинцово неизвестный расстрелял местного бизнесмена, сообщает ГСУ СК РФ по Подмосковью.

«5 марта около 23.30 в городе Одинцово в районе Ледового дворца рядом с припаркованной машиной неизвестным был расстрелян местный предприниматель. По данному факту следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 105 УК РФ и ст. 222 УК РФ)», - говорится в сообщении следователей.

По данным СК, мужчину застрелили рядом с его припаркованной у Ледового дворца машиной, к которой он подошел после тренировки по хоккею. Мужчина открыл багажник, чтобы убрать спортивную сумку. В этот момент к нему подошел мужчина в черном и произвел не менее пяти выстрелов в упор, из которых два в голову. Затем неизвестный скрылся.

Следователи обнаружили и изъяли на месте происшествия пять гильз, а также личные вещи и документы убитого. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление причастных к убийству лиц.