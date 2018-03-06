В МИД России обвинили СПЧ ООН в «двойных стандартах»

В МИД России прокомментировали принятие Советом ООН по правам человека резолюцию об ухудшении положения с правами человека в Восточной Гуте.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, эта инициатива ничего общего не имеет с реальной заботой о правах человека в Сирии или о гуманитарных нуждах населения этого района. Доказательством этому стала позиция основных авторов документа – делегации Великобритании, – которые при поддержке Соединенных Штатов отказались принять поправки, которые были предложены Российской Федерацией и рядом других стран. Данные поправки были направлены на осуждение терроризма в Сирии, обстрелов мирных кварталов Дамаска, а также содержащие призыв к незаконным формированиям не препятствовать выходу мирных жителей из Восточной Гуты через гуманитарные коридоры.

«Тем самым представители США и Великобритании фактически расписались в собственном нежелании выполнять требования резолюции Совета Безопасности ООН 2401 и, по сути, подтвердили свою поддержку засевших в Восточной Гуте боевиков, многие из которых связаны с “Аль-Каидой”», – говорится в официальном заявлении российского МИД.

Как сказано в сообщении внешнеполитического ведомства, снова прослеживаются «двойные стандарты» ряда государств, делегации которых отказались по конъюнктурным соображениям осудить терроризм.

«Призываем все государства, имеющие влияние на антиправительственные вооруженные формирования, обеспечить прекращение боевых действий их “подопечными”, беспрепятственную доставку гумпомощи и свободный выход из Восточной Гуты гражданских лиц, желающих покинуть зону боевых действий», – сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, вчера, 5 марта, Совет ООН по правам человека принял британский проект резолюции по Восточной Гуте. Предложенная Британией резолюция содержит требование расследования инцидентов в пригороде Дамаска Восточной Гуте, находящейся под контролем вооруженной оппозиции в осаде правительственной армии. В поддержку данной резолюции 29 из 47 стран отдали свои голоса.