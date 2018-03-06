SpaceX успешно запустила 50-ю ракету-носитель Falcon 9

SpaceX успешно провела юбилейный, 50-й по счету запуск ракеты-носителя Falcon 9. Она стартовала утром 6 марта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

На борту носителя находится испанский телекоммуникационный спутник Hispasat 30W-6. Его планируется вывести на геостационарную орбиту для передачи сигнала на Европу, Северную и Южную Америки и север Африки.

Hispasat 30W-6 весит больше шести тонн. Это самый тяжелый из всех спутников, которые когда-либо выводили при помощи Falcon 9.