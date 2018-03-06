Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Совфеде ответили на «условия» сенатора США по снятию с РФ санкций

Василиса Морозова
10:29 06.03.2018
В Совфеде отметили, что не стоит рассматривать предлагаемые в США решения для отмены антироссийских санкций.
В Совфеде ответили на «условия» сенатора США по снятию с РФ санкций
Фото: Kevin Dietsch / CNP / AdMedia / Globallookpress

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова американского сенатора от штата Аляска Даниэля Салливана о том, при каких условиях Вашингтон снимет с России санкции.

По словам Джабарова, эти условия оскорбительны для России, как были бы и для любой другой страны.

«Условия немного оскорбительные для любой страны. Могут они себе представить, чтобы с подобным заявлением выступили российские коллеги — что американцы должны перестать отстаивать свои интересы в том или ином регионе?», - сказал Джабаров.

Как отметил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам, российские национальные интересы не зависят от желаний американских сенаторов. При этом Россия не нарушает международных законов. 

«Вот эти решения, которые нам предлагают, — не стоит их рассматривать. Они абсолютно неприемлемы для любого уважающего себя государства, Россия таковым является», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Салливан заявил, что антироссийские санкции будут сняты в случае прекращения противоречащей интересам США «активности» в ряде сфер, в том числе «вмешательство в дела других стран, например, Украины». 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В МИД России обвинили СПЧ ООН в «двойных стандартах»
Дата06.03.2018, 10:47
В МИД России обвинили СПЧ ООН в «двойных стандартах»
Авиация против ракетных катеров: эффектные кадры учений в Балтийском море
Дата06.03.2018, 08:18
Авиация против ракетных катеров: эффектные кадры учений в Балтийском море
100 дней до ЧМ-2018: как идет подготовка к главному спортивному событию года
Дата06.03.2018, 06:58
100 дней до ЧМ-2018: как идет подготовка к главному спортивному событию года
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Дата05.03.2018, 10:55
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Часть вооружений, о которых говорил Путин, уже в войсках - Шойгу
Дата06.03.2018, 12:43
Часть вооружений, о которых говорил Путин, уже в войсках - Шойгу
Полет «ночных ведьм»: почему немцы в панике убегали, завидев в небе 17-летних летчиц
Дата05.03.2018, 17:33
Полет «ночных ведьм»: почему немцы в панике убегали, завидев в небе 17-летних летчиц
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
12:53 В стране и мире
В Кремле прокомментировали инцидент в Великобритании с экс-полковником ГРУ
12:31 Спорт
Видео
Путин, Марадона и Роналдо показали футбольные трюки в ролике к ЧМ-2018
11:58 В стране и мире
Белый дом «уперся рогом»: зачем США наполняют Украину военными советниками
11:45 ОПК
Разработчик рассказал об особенностях модернизированного вертолета «Ночной охотник»
08:59 В стране и мире
Видео
Тайны военного корабля: кадры с затонувшего 76 лет назад авианосца США
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Пассажиры устроили жестокую драку на борту пассажирского лайнера: видео Видео
Пассажиры устроили жестокую драку на борту пассажирского лайнера: видео
«Калашников» начнет выпуск пистолета Лебедева для замены легендарного Макарова Видео
«Калашников» начнет выпуск пистолета Лебедева для замены легендарного Макарова
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни Видео
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни
Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М» Видео
Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М»
Посадка крупнейшего пассажирского самолета в Бирмингеме в шторм попала на видео Видео
Посадка крупнейшего пассажирского самолета в Бирмингеме в шторм попала на видео
Очевидцы сняли на видео пролетевший над Уралом суперболид Видео
Очевидцы сняли на видео пролетевший над Уралом суперболид
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.