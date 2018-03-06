В Совфеде ответили на «условия» сенатора США по снятию с РФ санкций

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова американского сенатора от штата Аляска Даниэля Салливана о том, при каких условиях Вашингтон снимет с России санкции.

По словам Джабарова, эти условия оскорбительны для России, как были бы и для любой другой страны.

«Условия немного оскорбительные для любой страны. Могут они себе представить, чтобы с подобным заявлением выступили российские коллеги — что американцы должны перестать отстаивать свои интересы в том или ином регионе?», - сказал Джабаров.

Как отметил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам, российские национальные интересы не зависят от желаний американских сенаторов. При этом Россия не нарушает международных законов.

«Вот эти решения, которые нам предлагают, — не стоит их рассматривать. Они абсолютно неприемлемы для любого уважающего себя государства, Россия таковым является», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Салливан заявил, что антироссийские санкции будут сняты в случае прекращения противоречащей интересам США «активности» в ряде сфер, в том числе «вмешательство в дела других стран, например, Украины».