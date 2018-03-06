Киев не резиновый: на Украине предложили перенести столицу

На сайте Киевского горсовета появилось обращение в Раду с предложением перенести столицу из Киева в другой город. В петиции однако не указывается альтернативная столица.

Автором выступил Михаил Булах, который привел ряд аргументов для переноса украинской столицы. Он предложил уменьшить транспортную нагрузку на украинскую столицы, а также очистить воздух и прекратить незаконную застройку.

«Учитывая имеющуюся инфраструктуру, ритм и стиль жизни жителей и другие преимущества, приобретенные от столичного статуса, город Киев не несет никаких потерь, отказываясь от статуса столиц», - говорится в петиции.

Булах отметил, что киевлянам станет проще жить, поэтому необходимо ограничить въезд в Киев жителей других регионов, сел и городов. Также предлагается устроить массовое переселение украинцев по месту рождения.

«Коренным жителям столицы больше не придется терпеть приезжих граждан на своих улицах. Киев не резиновый. В связи с этим, возможно меньшее количество: людей в общественном транспорте, пробок», - сказано в обращении.

Напомним, с 1919 года по 1934 год столицей УССР был Харьков.