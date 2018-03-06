«Банда» медведей отбирают еду у птиц: видео

В Северной Каролине очевидцы сняли на видео, как трое черных медведей на горной дороге воруют еду из птичьей кормушки.

На кадрах видно, как один медведь подходит к кормушке, которая висит на ветке дерева и начинает ее доставать, позже к нему присоединяются его косолапые друзья. Вместе они начинают трясти, переворачивать кормушку, залазят в нее лапами и даже пытаются просунуть в нее морды. В результате этих манипуляций медведи достают из кормушки еду, которые заботливые местные жители оставили для птиц.