Обмани смерть: первого замороженного крионикой человека могут «оживить» в ближайшие 50 лет

Президент Института крионики в Мичигане Деннис Ковальски заявил, что первого замороженного крионикой человека могут воскресить уже в следующие 50-100 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Основанный в Мичигане Институт крионики, является некоммерческой организацией, которая предлагает услуги по замораживанию человека за 28 тысяч долларов США за человека. По словам Ковальски, замороженные люди будут возвращаться к жизни и будет выглядеть моложе, чем когда они умерли. Для этого будут использовать стволовые клетки. Крионика станет лучшим способом обмануть смерть.

Эксперт пояснил, что в ближайшее время в области крионики будет возможно то, что недавно казалось невероятным. Он отметил, что около двух тысяч человек уже согласились заморозить свои тела после смерти в его Институте. В настоящее время в лаборатории находится 160 замороженных людей и около сотни домашних питомцев.

«После остановки сердца есть около 5 минут до получаса, чтобы оживить кого-то. Но это зависит от температуры и продолжительности жизни», - сказал Ковальски.

По словам ученого, его работа является продолжением исследованием стволовых клеток, инъекции которых в будущем будут вводить замороженным пациентам для восстановления их поврежденных клеток.

«Если бы все, о чем мы заботились - это ваша ДНК, мы могли бы сэкономить и просто клонировать вас, и тогда вы не выглядели бы иначе, но это был бы совсем другой человек», - пояснил он.

Ковальски даже предположил, что в будущем с помощью сверхсовременных технологий можно будет вернуть к жизни пожилых людей, обновив их клетки, причем в здоровых, 20-летних телах. Как говорится на сайте Института, абсолютная смерть для человека наступает только в случае полного разрушения мозга и информации, хранящейся в нем. А сохранение мозга является конечной целью достижения криоконсервации.