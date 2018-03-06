Тайны военного корабля: кадры с затонувшего 76 лет назад авианосца США

Американский военный корабль USS Lexington, который участвовал в битве в Коралловом море во время Второй мировой войны, был обнаружен на глубине 3000 метров.

В Сети появились кадры экспедиции, которая обнаружила потерянные обломки корабля через 76 лет после того, как он был потоплен. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Авианосец ВМС США USS Lexington был спущен на воду в 1925 году, на вооружение его приняли в декабре 1927 года.

Первой боевой операцией USS Lexington была неудачная попытка освобождения острова Уэйк, состоявшаяся сразу после нападения на Перл-Харбор. После ремонта в Перл-Харборе Lexington вернулся в Коралловое море, где японские авианосцы обеспечивали прикрытие десанта на Порт-Морсби, Новая Гвинея. Японцы атаковали корабль, пробив двумя торпедами борт USS Lexington. Также корабль получил повреждения от попаданий нескольких бомб, после этого произошли взрывы и он затонул. На USS Lexington находилось 2951 член экипажа, 216 из них погибли.