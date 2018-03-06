В iPhone X и iPhone 8 нашли новую критическую уязвимость

Пользователи гаджетов от Apple в последнее время все чаще жалуются на различные неполадки, выявляемые в ходе эксплуатации смартфонов. Очередные неприятности возникли у тех, кто приобрел флагманы iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Как пишет портал Piunika Web, у перечисленных выше смартфонов при холодной погоде отказывается срабатывать фотовспышка. При этом сам фонарик в аналогичной ситуации работает, отмечается в публикации.

Специалисты напомнили, что Apple рекомендует использовать устройства компании при температуре от 0 до 35 градусов Цельсия, однако пользователи жалуются, что проблемы возникают в условиях выше ноля.

В Apple на данную проблему официально пока никак официально не отреагировали.