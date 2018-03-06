Пассажиры устроили жестокую драку на борту пассажирского лайнера: видео

Пассажиры сняли на видео драку на борту самолета, который должен был совершить рейс из Далласа в Лос-Анджелес. Об этом пишет Daily Mail.

На кадрах видно, как почти все пассажиры рейса участвуют в конфликте, разгоревшемся на борту лайнера Southwest Airlines, который летел в Лос-Анджелес. Один из пассажиров, одетый в серую толстовку, не поладил с другим мужчиной. В какой-то момент он начинает быстро бить его кулаком, в результате чего пассажир падает на свое место.

Другие пассажиры вокруг в панике кричат и пытаются остановить агрессивного мужчину.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании Southwest Airlines, инцидент произошел 2 марта. Из-за произошедшего многие опоздали на свои пересадочные рейсы.