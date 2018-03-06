Убивший 19 женщин житель Новосибирска приговорен к пожизненному заключению
Отбывать наказание 52-летний серийный убийца будет в колонии особого режима.
Фото: СК РФ
Видео: Следственный комитет Российской Федерации/ YouTube
Житель Новосибирска Евгений Чуплинский, признанный виновным в убийстве 19 женщин, приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом «Звезде» сообщили в СУ СК РФ по региону.
Как следует из приговора Новосибирского областного суда, отбывать наказание 52-летний серийный убийца будет в колонии особого режима.
Следствие и суд смогли доказать, что свою преступную деятельность Чуплинский вел в период с 1998 по 2005 годы на территории как непосредственно Новосибирска, так и области. Его жертвами становились женщины, оказывавшие услуги интимного характера.
В ходе предварительного следствия Чуплинский дал признательные показания, говорится в пресс-релизе СК. Присяжные заседатели признали его виновным и не заслуживающим снисхождения единогласно.