Убивший 19 женщин житель Новосибирска приговорен к пожизненному заключению

Житель Новосибирска Евгений Чуплинский, признанный виновным в убийстве 19 женщин, приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом «Звезде» сообщили в СУ СК РФ по региону.

Как следует из приговора Новосибирского областного суда, отбывать наказание 52-летний серийный убийца будет в колонии особого режима.

Следствие и суд смогли доказать, что свою преступную деятельность Чуплинский вел в период с 1998 по 2005 годы на территории как непосредственно Новосибирска, так и области. Его жертвами становились женщины, оказывавшие услуги интимного характера.

В ходе предварительного следствия Чуплинский дал признательные показания, говорится в пресс-релизе СК. Присяжные заседатели признали его виновным и не заслуживающим снисхождения единогласно.