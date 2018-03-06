Минувшая зима в России стала одной из самых теплых за 130 лет

Минувшая зима в России стала одной из самых теплых за последние 130 лет метеонаблюдений. Сообщение об этом опубликовано на сайте Гидрометцентра РФ.

В это сложно поверить, так как за окном на большей части территории страны по-прежнему гигантские сугробы и замерший термометр.

Синоптики уверяют: за почти 130 лет метеонаблюдений теплее зимой было только 2-3 года назад. Всему виной стал слишком теплый декабрь. Как бы не лютовали после январь с февралем, мягкое начало зимы перевесило. Однако касается это только Северного полушария.

«На большей части страны средняя температура зимы выше нормы на 2 градуса и более, а в Арктическом регионе - на 4-8 градусов. Только на юго-западе Сибири (Новосибирская область, Алтайский край) зима была холоднее обычной, но и то незначительно», - говорится в сообщении.

Ближе к экватору минувшие месяцы оказались необычайно холодными, в том числе на африканском побережье, а также в Казахстане, Корее, на юге Японии и в экваториальной части Тихого океана. Даже в Сахаре несколько раз выпадал снег.