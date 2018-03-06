«Нафтогаз» планирует новый арбитраж против «Газпрома»

НАК «Нафтогаз» намерен пойти на еще одно судебное разбирательство с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко, передает «Укринформ».

По его словам, «Нафтогаз» недополучил за недостаточный транзит в 2009-2017 годах около 20 млрд долларов. Украинская компания будет доказывать в арбитражах недополучение средств.

«Мы будем, скорее всего, доказывать это новым арбитражем. За все это время мы недополучили примерно 20 млрд долларов. Но это еще надо доказать, это наша точка зрения», - сказал Витренко.

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные российской компанией объемы газа для транзита. «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

Ранее сообщалось, «Нафтогаз Украины» закроет свое представительство в Москве до 12 марта.