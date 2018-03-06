Ученые выявили новую опасность соли

Ученые Имперского колледжа Лондона в Британии и Северо-Западного университета в Соединенных Штатах выяснили, что употребление большого количества соли может негативно сказаться для людей, страдающих гипертензией вне зависимости от того, ведут ли те здоровый образ жизни.

Как говорится в пресс-релизе на MedicalXpress, специалисты провели анализ рациона питания свыше четырех тысяч человек в возрасте 40-59 лет, которые принимали участие в исследовании INTERMAP, проводившегося в 1997–1999 годах. В течение четырех дней у участников эксперимента отслеживали показатели здоровья, включая концентрацию ионов натрия и калия в образцах мочи, а также артериальное давление и вес. Также исследователи определили количество потребляемых продуктов, которые связаны с низким кровяным давлением, включая овощи и фрукты, богатые витамином С, клетчаткой и омега-3-ненасыщенными жирными кислотами.

Ученые выявили корреляцию между гипертензией и употреблением большого количества соли. Каждые семь граммов соли сверх нормы связаны с увеличением систолического артериального давления на 3,7 миллиметра ртутного столба. Отмечается, что показатели кровяного давления в норму не приходили, даже если испытуемые часто употребляли продукты с высоким содержанием калия и прочих полезных для сердечно-сосудистой системы веществ.

По рекомендации врачей, каждый день нужно употреблять не более шести граммов соли, в Британии люди, в среднем, употребляют 8,5 грамма соли ежедневно, а в Соединенных Штатах, Китае и Японии – 9,6, 13,4 и 11,7 грамма, соответственно.