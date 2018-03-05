Россия готова к отключению от мирового Интернета - Клименко

Развитие интернет-инфраструктуры Российской Федерации подошло к этапу, на котором она способна полноценно работать даже в условиях изоляции со стороны западных государств. Об этом заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.

«Аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили… эффективно. Технически мы готовы к любым действиям», - рассказал советник по вопросам развития интернета в эфире НТВ, передает ТАСС.

Клименко добавил, что возможные проблема при реализации сценарии изоляции со стороны западных государств теоритически могут возникнуть только у пользователей, которые хранили значительную часть своих данных на зарубежных ресурсах. Остальные в случае блокировки Интернета со стороны других стран никаких проблем не испытают.