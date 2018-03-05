Шварценеггер рассказал, когда состоится премьера нового «Терминатора»

Бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер раскрыл даты начала съемок и премьеры нового фильма о Терминаторе. Об этом сообщает издание The Arnold Fans.

По словам Шварценеггера, сьемки начнутся в июне этого года и продлятся до середины октября. Премьера же запланирована на июль 2019 года. При этом сам актер вернется к культовому образу робота модели Т-800, запомнившейся зрителю по первым двум частям серии.

«С нетерпением жду, когда смогу вернуться в образе модели Т-800. Будет здорово, режиссером станет Тим Миллер, а Джим Кэмерон будет контролировать процесс», - сказал Шварценеггер.

Тим Миллер известен работой над полнометражным фильмом «Дэдпул». Джеймс Кэмерон ранее неоднократно заявлял о желании вернуться к работе над серией о Терминаторе, как только ему вернутся права на использование франшизы.