Запад пытается спасти «Джебхат ан-Нусру»* для свержения властей Сирии - Лавров

Появляется все больше свидетельств о намерении ряда государств, в числе которых США, разделить Сирийскую арабскую республику на части. Об этом рассказал глава российской дипломатии Сергей Лавров в ходе своей пресс-конференции в Намибии.

«Все больше информации, которую мы получаем из самых разных источников, что такая узкая группа, которую сформировали американцы по сирийским вопросам, узкая, неинклюзивная, вынашивает планы развала сирийского государства», - сказал министр.

Кроме того, Лавров отметил, что западные страны игнорируют резолюцию Совбеза ООН 2401, которая предполагает договоренность о прекращении огня. Основное требование этого документа, которое относится ко всем сторонам конфликта в Сирии – достигнуть договоренности о прекращении огня, чтобы получить 30-дневную паузу, достаточную для доставки гумпомощи мирному населению.

Однако «западные партнеры» сознательно игнорируют этот пункт резолюции и требуют от войск сирийского правительство одностороннего прекращения огня, добавил Лавров. Более того, требуют от РФ поддержки этой инициативы, несмотря на то, что действия правительственных войск САР направлены на подавление «Джебхат ан-Нусры», которая признана террористической организацией на международном уровне и соответственно не покрывается предложения СБ ООН о прекращении огня.

«У нас все больше свидетельств того, что наши западные партнеры, прежде всего Соединенные Штаты, хотели бы эту "Джебхат ан-Нусру", которая сейчас меняет свое наименование, но от этого суть его не меняется, вывести из под удара и сберечь ее на случай все более и более откровенных планов вернуться к плану "Б", то есть попытаться сменить режим в Дамаске», - заключил глава российской дипломатии.

* Джебхат ан-Нусра - террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.