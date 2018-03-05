Советник Порошенко покутил в Куршевеле под гимн Украины: видео

Советник президента Украины и один из богатейших людей этой страны Юрий Косюк отдохнул на курорте во французском Куршевеле.

На кадрах, опубликованных в группе «Евромайдан» в Facebook, видно, как олигарх в местном ресторане La Mangeoire вместе с другими посетителями заведения поет гимн Украины, запивая шампанским Dom Pérignon. Одна бутылка этого напитка стоит около 1,2 тысячи евро.

Официанты, разодетые в костюмы индейцев, выносят под звуки гимна Украины ящики Dom Pérignon, гости тем временем размахивают желто-голубыми флагами.

Юрий Косюк является главой агрохолдинга «Мироновский хлебопородукт», а также владельцем компании «Наша Ряба».