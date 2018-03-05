Один человек погиб в результате взрыва в центре Донецка
ЧП произошло 5 марта у республиканского спортивного комплекса «Олимпийский».
Видео: News-Front/ YouTube
Один человек погиб на месте взрыва автомобиля в центре Донецка, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
ЧП произошло в понедельник вечером возле республиканского спортивного комплекса «Олимпийский». Территория места происшествия оцеплена, проводятся следственные мероприятия. Причины инцидента выясняются.
Позже, по неподтвержденным данным у торгового комплекса «Юнион» произошел еще один взрыв автомобиля.