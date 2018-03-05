Один человек погиб в результате взрыва в центре Донецка

Один человек погиб на месте взрыва автомобиля в центре Донецка, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

ЧП произошло в понедельник вечером возле республиканского спортивного комплекса «Олимпийский». Территория места происшествия оцеплена, проводятся следственные мероприятия. Причины инцидента выясняются.

Позже, по неподтвержденным данным у торгового комплекса «Юнион» произошел еще один взрыв автомобиля.