Дацюк передал золотую медаль женскому монастырю на Урале

Капитан российской сборной по хоккею Павел Дацюк передал свою золотую медаль, завоеванную на Чемпионате мира в 2012 году, женскому монастырю в Среднеуральске. Об этом сообщается на официальном сайте Екатеринбургской епархии.

Хоккеист сам является уроженцем Екатеринбурга, религиозным человеком и испытывает любовь к родному краю. Как отмечается в материале епархии, в среднеуральский монастырь Дацюк прибыл, чтобы «отблагодарить Бога за победу на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане».

Победа российской сборной по хоккею на Олимпийских играх стала для капитана Павла Дацюка еще более значимой, чем для всех остальных. Вместе с олимпийской медалью хоккеист получил членство в так называемом «Тройном золотом клубе» - условном обществе хоккейной элиты, в котором состоят обладатели трех главных мировых наград в этом виде спорта. Среди них победа в Кубке Стэнли, золото Чемпионата мира и золото Олимпиады.