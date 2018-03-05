В центре Донецка взорвался автомобиль: видео

В центре Донецка взорвался автомобиль. ЧП произошло у республиканского спортивного комплекса «Олимпийский».

В результате взрыва погиб один человек, еще один пострадал, пишет «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

«Только что стало известно о том, что в центре Донецка взорвался автомобиль. По предварительным данным, один человек погиб, один получил ранения», - сообщает агентство.

На месте происшествия работают правоохранители, выясняются обстоятельства ЧП.