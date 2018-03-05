Путин и Макрон обсудили сирийское урегулирование

Президент России Владимир Путин в понедельник провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе беседы главы государств обсудили урегулирование вооруженных конфликтов в Сирии и обеспечение долгосрочной нормализации ситуации в Республике.

Лидеры двух стран подчеркнули важность последовательной имплементации положений резолюции Совбеза ООН 2401, сообщается на сайте Кремля.

Резолюция предусматривает эвакуацию мирных жителей из районов боевых действий, обеспечение гуманитарного доступа в Восточную Гуту и другие регионы Сирии, а также оказание медицинской помощи пострадавшим.

Ранее США обвинили Россию и Сирию в несоблюдении резолюции 2401 Совбеза ООН о прекращении боевых действий в Сирийской Арабской Республике. В Минобороны РФ ответили на обвинения Вашингтона, что это американская, а не российская сторона игнорирует положения документа и порекомендовали ознакомиться с его содержанием.

В МИД РФ констатировали, что резолюция об ухудшении положения с правами человека в Восточной Гуте, принятая СПЧ ООН, не имеет ничего общего с реальной заботой о правах человека в Сирии.