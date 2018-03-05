Путин рассказал о беспрецедентном давлении на партнеров России по ВТС со стороны третьих стран

Ряд третьих стран оказывает давление на партнеров Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на заседании Комиссии по ВТС.

Президент отметил, что такое давление имеет целью устранить Россию как конкурента на глобальном рынке вооружений, вместе с тем ослабив обороноспособность и военно-техническое развитие партнеров РФ.

«Не секрет, что на государства, которые хотят сотрудничать с Россией в военно-технической сфере, оказывается беспрецедентное и неприкрытое давление. Его цель — не только устранить конкурента на глобальном оружейном рынке, но и подорвать обороноспособность отдельных государств», - заявил Владимир Путин.

Ранее в ходе заседания президент раскрыл информацию об объемах поставок российского вооружения на зарубежные рынки. За 2017 год этот показатель превысил 15 миллиардов долларов. Путин подчеркнул, что эта цифры растут с каждым годом, и поблагодарил работников сферы ВТС за достигнутые результаты.