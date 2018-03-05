Выезжали на передовую - сын фронтового оператора рассказал, как снимали первый советский «Оскар»

В марте 1943 банкетном зале отеля «Амбассадор» в Лос-Анджелесе премию американской киноакадемии «Оскар» получил документальный фильм Леонида Варламова и Ильи Копалина «Разгром немецких войск под Москвой». Впервые в истории статуэтка покинула пределы США и пересекла Атлантику.

«Разгром немецких войск под Москвой» - это не мелодрама и не комедия, а страшные документальные кадры войны, снятые советскими кинооператорами, приковывают к экрану режиссеров и простых зрителей. После выхода ленты в прокат, в кинотеатрах Нью-Йорка стояли очереди.

15 кинооператоров, многие из которых снимали парад 1941 года на Красной площади, по приказу Иосифа Сталина отправили на фронт, под Москву. В это время враг находился в считанных километрах от города. Операторы вооружились 10-килограмовыми КС-50, перезаряжать эти камеры нужно было каждую минуту. Наступление наших войск приходилось снимать где-то ползком, а где-то встав в полный рост.

Профессор ВГИКА, сын фронтового оператора Виктор Доброницкий рассказал, что его семья тогда они жила, как простые солдаты. При этом каждый вечер нужно было возвращаться в Москву, в неотапливаемую студию, ночью проявлять пленку, а утром снова идти на линию огня.

«Студия находилась в Москве. И операторы каждый день на этих машинах выезжали на передовую, на линию фронта и проводили свои съемки. Это был сильный мороз - камеры плохо работали, замерзали. Это было очень тяжело, не всегда операторы возвращались живыми с фронта», - сказал вице-президент гильдии кинооператоров, профессор ВГИК, сын фротового оператора Виктора Доброницкого.

Труппы военнопленных, женщин и детей, виселицы под Волоколамском, разрушенный Новоиерусалимский монастырь и дом-музей «Ясная Поляна» - о варварстве нацизма зритель впервые узнает благодаря фильму Moscow Strikes Back. Так название звучит в англоязычном варианте. До 1945 года лента выходит в прокате в 28 странах. А ведь всего этого могло и не быть, если бы не смелость все тех же советских документалистов. Во время войны добраться до США можно было только на северных конвоях, которые бомбили нацисты.

«Они напросились на один корабль и поплыли без всяких документов, без всего. Доплыли до Англии, там они также пересели на другой военный транспорт и доплыли до Америки», - рассказала Эмма Малая, заведующая предметного фонда «Музея кино» Эмма Малая.

Прежде, чем фильм получил Оскара, его наградили Сталинской премией, и здесь картина единственная в своем роде. Личные вещи кинооператоров, которые ее снимали, теперь хранятся в музее кино. И они многое могут рассказать о том, насколько опасной была профессия человека с камерой.