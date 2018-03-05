Ким Чен Ын впервые принял в Пхеньяне министров из Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын устроил торжественный обед в честь приема южнокорейской делегации в столице КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы администрации президента Южной Кореи.

«Председатель Ким Чен Ын в настоящее время устраивает ужин для спецпосланников (Республики Корея)», - отметил представитель пресс-службы президента Южной Кореи Ким Ый Гем.

Это первая в истории официальная встреча Ким Чен Ына в Пхеньяне с делегацией из Южной Кореи, в которую входят высокопоставленные государственные чиновники, министры и спецпредставитель президента республики Мун Чжэ Ина. Последний передал лидеру КНДР личное письмо от лидера Южной Кореи.

Южнокорейская сторона положительно оценила встречу и отметила, что она свидетельствует о готовности к нормализации обстановки в регионе. Как отметил представитель республики Корея Чон Ый Ен, переговоры могут стать основой не только для общения Севера и Юга, и но для общения Севера с остальным международным сообществом.