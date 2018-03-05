МИД РФ ответил на обвинения Вашингтона о якобы нарушении Россией резолюции по Сирии

Министерство иностранных дел Российской Федерации дало официальный комментарий относительно резолюции Совета ООН, связанной с ухудшением ситуации с правами человека в сирийской Восточной Гуте. Комментарий размещен на официальном сайте ведомства.

В МИД РФ констатировали, что инициатива Совета ООН не имеет ничего общего с реальной заботой о правах человека в Сирии или о гуманитарных нуждах мирного населения Восточной Гуты. Об этом в первую очередь говорит позиция основных авторов резолюции – Великобритании и США, которые отказались принять поправки, осуждающие обстрелы в Дамаске и призыв к боевикам не препятствовать выходу из Восточной Гуты мирного населения.

Подобное поведение позволяет утверждать, что представители США и Великобритании по сути расписались в нежелании следовать резолюции 2401 Совбеза ООН и фактически объявили о своей поддержке в адрес засевших в Восточной Гуте боевиков, многие из которых принадлежат к международным террористическим группировкам, утверждается в комментарии.

«Вновь прослеживаются «двойные стандарты» ряда стран, делегации которых по конъюнктурным соображениям отказались осудить терроризм в Сирии. Особо возмущает тот факт, что в день голосования боевики фактически выторговывали условия, при выполнении которых они готовы были отпустить мирных жителей, находящихся у них в заложниках», - говорится в заявлении МИД РФ.

В связи с вышеизложенным внешнеполитическое ведомство РФ призвало все государства, которые обладают влияние на антиправительственные вооруженные отряды в Сирии, провести работу со своими «подопечными» и обеспечить прекращение боевых действий в Восточной Гуте. Кроме того, необходимо обеспечить свободный выход для мирных жителей города и доставку гуманитарной помощи.

Ранее стало известно, что Вашингтон обвинил Москву и Дамаск в несоблюдении резолюции 2401 Совбеза ООН о прекращении боевых действий в Сирии. В Министерстве обороны России уже подробно ответили на эти обвинения.