«Нафтогаз Украины» закрывает свое представительство в России

«Нафтогаз Украины» закроет свое представительство в Москве до 12 марта. В компании сочли нецелесообразным существование в РФ офиса.

«Решение о ликвидации представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства», - сообщили представители «Нафтогаза Украины», пишет ТАСС.

Второго марта «Газпром» объявил, что начинает процедуру расторжения контракта с Украиной на поставку и транзит газа. Пятого марта российский концерн официально уведомил об этом «Нафтогаз Украины».

Ранее «Газпром» после решения Стокгольмского арбитража, обязавшего компанию выплатить 2, 56 миллиарда долларов, перестал поставлять Украине газ и вернул предоплату за голубое топливо.