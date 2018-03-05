«Нафтогаз Украины» закрывает свое представительство в России
Украинская компания ликвидирует свое представительство в России в связи с «отсутствием целесообразности дальнейшего существования».
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«Нафтогаз Украины» закроет свое представительство в Москве до 12 марта. В компании сочли нецелесообразным существование в РФ офиса.
«Решение о ликвидации представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства», - сообщили представители «Нафтогаза Украины», пишет ТАСС.
Второго марта «Газпром» объявил, что начинает процедуру расторжения контракта с Украиной на поставку и транзит газа. Пятого марта российский концерн официально уведомил об этом «Нафтогаз Украины».
Ранее «Газпром» после решения Стокгольмского арбитража, обязавшего компанию выплатить 2, 56 миллиарда долларов, перестал поставлять Украине газ и вернул предоплату за голубое топливо.