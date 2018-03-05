Google назвал главные интернет-привычки россиян

Интернет-компания Google провела исследование привычек россиян в Сети. О совместной с компаний Kantar TNS социологической работе пишет ТАСС.

По данным исследования, для современных российских пользователей смартфоны уже стали основным инструментом для выхода в Сеть, на данный момент их 61%. Причем все чаще россияне используют мобильные устройства для реализации задач, которые прежде выполняли с помощью компьютеров и десктопов – например, покупают товары и заказывают услуги.

Однако пользователи, которые чаще пользуются мобильным интернетом с гаджетов, предъявляют крайне высокие требования к скорости загрузки ресурсов. Больше половины откажется от идеи посетить тот или иной сайт, если он загружается дольше трех секунд. Если же сайт грузится пять и дольше секунд, то с него уйдет 90% таких пользователей.

Исследование опровергло расхожий стереотип о преобладании молодых людей в Сети. По данным Google, сейчас более 73% всех россиян старше 55 лет пользуются Интернетом ежедневно. При этом пожилые люди в возрасте старше 65 лет превышают сетевую аудиторию 16-19 лет.

Большинство российских пользователей владеет двумя и более устройства с выходом в Интернет. Например, сценарий, при котором обладатель мобильного гаджета и компьютера одновременно проверяет почту на персональном компьютере и переписывается в мессенджере со смартфона, является нормальным для 65% пользователей.

Кроме того, смартфоны отвлекают людей от просмотра обычного телевидения. 28% людей предпочитает онлайн-видео телевидению, а 35% смотрит и то, и другое. Причем 70% молодых людей от 16 до 24 лет имеют привычку отвлекаться от просмотра ТВ на свой смартфон.

Большое количество мобильных устройство и их широкое распространение заставляет россиян беспокоиться за сохранность личных данных, которая приобретает в такой ситуации все более серьезное значение. По данным исследования, тревогу за персональные данные ощущают 81% россиян.