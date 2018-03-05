Два российских судна столкнулись в Керченском проливе

В Керченском проливе столкнулись два российских судна. Об этом сайту «Звезды» рассказал представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.

Столкновение произошло между сухогрузом «Андор» и черноморским сейнером «Хорс» в 00:30 пятого марта. «Андор» с грузом пшеницы следовал на якорную стоянку на малой скорости в шесть узлов, где и столкнулся с сейнером. Оба судна шли под российским флагом.

После столкновения сухогруз встал на якорь, а сейнер «Хорс» проследовал в порт Керчь и пришвартовался у причала судоремонтного завода. В результате инцидента судна не получили значительных повреждений, ни на одном из них нет водотечности, мореходность потеряна не была, пострадавших нет, отметили в пресс-службе.