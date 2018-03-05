Проходка второго Байкальского тоннеля на БАМе завершена

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал команду на завершение проходки второго Байкальского тоннеля, расположенного на границе Иркутской области и Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Видеосвязь осуществлялась из ДК Российского университета транспорта в Москве, где проходит съезд Союза транспортников. Глава государства связался со строителями и по его команде они разрушили последний метр породы на восточном портале нового тоннеля.

«Это самый быстроокупаемый проект в развитии всей транспортной системы, это большая, очень важная, сложная и очень нужная работа. Я вас с этим поздравляю и надеюсь, что это не последнее ваше достижение», - считает президент.

Второй Байкальский тоннель — проект модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМа) и Транссиба. Работы по возведению объекта начались осенью 2014-го года, а первый поезд должен пройти в следующем году. Всего строителями было пройдено в скальной породе 6682 метра. С вводом тоннеля в эксплуатацию пропускная способность Байкало-Амурской магистрали на этом участке вырастет в два с половиной раза - до 32-х с половиной миллионов тонн грузов в год.