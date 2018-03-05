В Совфеде назвали ложью обвинения США о нарушении Россией резолюции СБ ООН по Сирии

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебрянников прокомментировал заявление США о якобы нарушении Россией резолюции СБ ООН о прекращении боевых действий в Сирии. Об этом пишет RT.

По его словам, заявления Вашингтона являются абсолютнейшей ложью и попытками лишь отвести от себя подозрения, поскольку международная коалиция во главе с США имеет взаимоотношения с боевиками в Сирии. О чем заявил сирийский лидер Башар Асад.

«Американская сторона со своей коалицией пытаются скрыть контакты и взаимоотношения с доверенными боевиками. Для того, чтобы таких обвинений не было, в попытке очистить свое имя, все валится на российскую сторону», — сказал Серебренников.

Ранее стало известно, что Вашингтон обвинил Москву и Дамаск в несоблюдении резолюции 2401 Совбеза ООН о прекращении боевых действий в Сирии. Как заявили в российском посольстве в США, обвинения в несоблюдении РФ обязательств нацелены на сохранение в регионе террористов.