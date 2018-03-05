Смелая норка вынудила рыбака поделиться уловом: видео

На Сахалине рыбаки сняли на видео норку, которая пришла к ним за едой. Бесстрашное животное подбежало к мужчинам и попыталось залезть в ведро с недавно выловленной рыбой, но оно было закрыто.

«Ты, деловая колбаса, давай тебе открою. Все, выбирай любую», – сказал один из рыбаков и снял с ведра крышку, после этого норка схватила рыбу и убежала.

В начале года в Сети прославился песец, который выпрашивал еду у рыбака, а потом вернулся к нему с лисой.