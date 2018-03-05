Саакашвили собрался свергнуть Иванишвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили из Амстердама обратился к своим однопартийцам из «Единого национального движения» (ЕНД), призвав начать переговоры с другими партиями для выдвижения на октябрьских президентских выборах единого кандидата от оппозиции.

Саакашвили обратился к членам ЕНД в видеообращении, которое распространили грузинские СМИ.

«Наша задача – возвращение к власти в Грузии, и мы должны вернуться уже в 2018 году. Как нам это осуществить? Мы должны выиграть президентские выборы и на этом фоне развалить правительство Иванишвили, развалить его феодальную вотчину», - заявил Михаил Саакашвили.

В своем обращении бывший Одесский губернатор подчеркнул, что в Грузии «такой безнадежности как сейчас н е было даже во времена Шеварнадзе» и что страна «стоит перед угрозой разрушения».

По словам одного из лидеров ЕНД Ника Мелия, консультации с другими оппозиционными партиями уже идут. Таким образом, они лидеры грузинской оппозиции рассматривают идею о выдвижении единого кандидата в президенты от их партий. Однако лидеры более крупных партий отказались сотрудничать с экс-президентом Грузии.

Напомним, 12 февраля Саакашвили был выдворен в Польшу, где он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину. Госпогранслужба Украины запретила экс-губернатору Одесской области въезд в страну до февраля 2021 года. Саакашвили получил разрешение на временное проживание в Нидерландах.