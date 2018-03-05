«Русь - исключительно Украина»: киевский политолог придумал альтернативную историю

Русь - это «исключительно Украина», а Смоленск, Суздаль и Рязань - это «никакая не Русь», такое громкое заявление сделал украинский политолог Александр Палий в эфире Oboz.tv. Цитаты из его речи публикует портал Znaj.Ua.

Палий, работавший ранее в Институте внешней политики Дипакадемии при МИД Украины, а с 2010 года именующий себя политическим консультантом, утверждает, что украинские историки якобы получили «широкий доступ» к неким архивам, которые были засекречены во времена СССР. Какие именно историки, а также о каких архивах идет речь, он не уточнил.

Вместе с тем, как заявил политолог, при помощи этих, опять же якобы существующих документов, в Киеве смогли «разоблачить многие популярные исторические мифы».

«В летописях было написано, что Русь - исключительно Украина. А Смоленск, Суздаль, Рязань - это никакая не Русь», - утверждает Палий.

Кроме того, по его словам, «чтобы никто не догадался» (о вышесказанном), в Советском Союзе издавались пересказы летописей, а до работы с ними допускались лишь «с согласия КГБ».