Радикалы во Львове провели антипольское факельное шествие: видео

Украинские радикалы провели во Львове факельный марш с антипольским характером, сообщил местный портал Zaxid.net.

Вечером 4 марта активисты праворадикальных организаций прошлись по центральным улицам Львова. Отмечается что факельное шествие было приурочено ко дню гибели главнокомандующего УПА* Романа Шухевича 5 марта 1950 года.

«Марш по улицам города прошел под провокационными антипольскими лозунгами», — сказано в материале.

Участники шествия держали баннер с надписью: «Город Львов не для польских господ» и другими. Радикалы выкрикивали лозунги: «Помни, чужак, здесь хозяин украинец», «Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!», «Наша земля — наши герои», «Идея нации — против деградации». По словам одного из организаторов шествия, акция была связана с принятым в Польше законом о запрете «бандеровской» идеологии.

Напомним, 1 марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду «бендеровской» идеологии.

* Экстремистская организация, запрещенная в России