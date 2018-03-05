Названы самые успешные мировые автопроизводители в 2017 году

Специалисты из агентства Focus2move составили список самых успешных производителей автомобилей по результатам 2017 года.

Первое место в рейтинге занял концерн Volkswagen Group, который выпускает коммерческие и легковые машины. За прошедший год немецкая компания продала около 10,4 млн автомобилей, что на 3,5% больше показателей 2016 года.

На второй строчке разместилась японская корпорация Toyota Motor, которая реализовала почти 10,2 млн машин в 2017 году. Замкнул тройку лидеров альянс Renault-Nissan, который продал чуть более 10 млн авто.

В пятерку самых успешных производителей автомобилей также вошли Hyundai-Kia (7,2 млн) и General Motors (6,8 млн).