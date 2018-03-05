Американское посольство в Анкаре закроют из-за угрозы безопасности

Посольство США в Анкаре приостановит свою работу 5 марта из-за угрозы безопасности. Об этом сказано в заявлении американской дипмиссии.

«Посольство в Анкаре информирует граждан США о том, что оно будет закрыто 5 марта 2018 года из-за угрозы безопасности. Посольство позже объявит о возобновлении работ», - отмечается в заявлении.

Американское посольство сообщит об открытии, когда восстановит свою работу. Как отмечается на официальном сайте, дипсотрудниками будут оказываться только экстренные услуги. При этом собеседования для получения визы и другие плановые мероприятия были отменены.