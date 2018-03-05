Кадыров в кадре поднял штангу 18 раз: видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров присоединился к виртуальной эстафете «Выбор чемпионов» и поднял штангу в кадре 18 раз. Ролик с достижением политик опубликовал в своем канале в Telegram.

«С большим удовольствием принял от губернатора Тульской области, дорогого брата Алексея Дюмина всероссийскую эстафету. Я 18 раз поднял штангу», - написал Кадыров.

Далее эстафету глава Чечни передал председателю Госдумы Вячеславу Володину, губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, Главе Карачаево-Черкесской Республики Рашиду Темрезову и режиссеру Федору Бондарчуку.