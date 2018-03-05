Лавров отметил рост экономического сотрудничества с Африкой

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне своего визита в пять стран к югу от Сахары заявил в интервью журналу «Hommes d"Afrique», что в последние годы отмечается рост экономического взаимодействия России по странам Африки.

«Экономическое взаимодействие пока не столь насыщено, как, например, политическое. Хотя за последние годы наметился некоторый рост», - сказал он.

Как напомнил Лавров, в Россию с официальным визитом приезжал президент Гвинеи, председатель Африканского союза Альфа Конде, а заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев ездил в Анголу, Намибию и ЮАР.

По его словам, активно развиваются связи по линии парламентов, расширяется взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами, а также на регулярной основе проходят межмидовские консультации и тесные контакты поддерживаются в рамках ООН.

«С удовлетворением констатирую, что большинство африканских стран заинтересованы в укреплении политдиалога с Россией, в плотной координации подходов к ключевым проблемам современности», — отметил глава МИД РФ.

Лавров напомнил и о гуманитарных связях. В Замбии, Конго, Танзании, Эфиопии работают Российский центры науки и культуры, на базе которых проводятся семинары, конференции, методические занятия по повышению квалификации национальных русистов, а также фестивали русского языка, круглые столы и открытые уроки.