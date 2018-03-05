Валерий Гаркалин находится в реанимации в тяжелом состоянии

Народный артист России Валерий Гаркалин до сих пор находится в тяжелом состоянии, сообщили в НИИ им. Склифосовского. Об этом пишет РИА Новости.

«Состояние по-прежнему тяжелое, он в общей реанимации, температура утром и вчера вечером — 37», - отметили в медучреждении.

Ранее сообщалось, что Гаркалина госпитализировали с диагнозом «воспаление легких». Однако позже его перевели из экстренной реанимации в общую.