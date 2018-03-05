Правоцентристы вышли в лидеры на парламентских выборах в Италии

Правоцентристская коалиция, в которую входит партии бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» и другие, набирает наибольшее число голосов на парламентских выборах в Италии. Об этом свидетельствуют частичные результаты подсчета голосов, пишет ТАСС.

По имеющимся данным, коалиция правых партий получила уже более 35% голосов на выборах в Палату депутатов. На втором месте – популистское движение «Пять звезда». Отмечается, что левоцентристская коалиция во главе с правящей Демократической партией получает 24,15%.

Расстановка сил в сенате практически не отличается от результатов в Палате депутатов. Однако пока неясно, смогут ли сторонники Берлускони сформировать правящую коалицию, так как сам он заявил, что не собирается ее формировать с политическими противниками.

Как пишет агентство, явка на парламентских выборах составила 73%, а это на 2% меньше, чем была пять лет назад.