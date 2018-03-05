Крупная авария с четырьмя автомобилями парализовала МКАД

На МКАД утром 5 марта произошла крупная авария с участием четырех автомобилей. Об этом «Звезде» сообщили в Главном управлении ГИБДД России по Москве.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, ДТП случилось на 53-м километре внешней стороны автодороги. В результате происшествия пострадали два человека.

В настоящее время, судя по данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение в районе участка МКАД, где произошла авария, по сути, парализовано.