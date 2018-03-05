Ученые назвали страну, которая способна спастись во время зомби-апокалипсиса

Ученые из бразильского Университета Жуиса-ди-Форы рассчитали, у кого из жителей планеты больше шансов спастись, если вдруг грянет зомби-апокалипсис. Оказалось, что в самой безопасной позиции находится население Северной Кореи. Результаты исследований опубликованы на сайте Cornell University Library.

Физики разработали модель, которая предполагает, что в случае угрозы зомби защищать человечество будут военнослужащие. Ученые представили ситуацию, при которой существует тысяча жителей и один зомби, с которого и начинается цепочка заражения.

По подсчетам специалистов, на такое количество находящихся в опасности людей требуется примерно 47 бойцов. При этом группа из ста военных спасет лишь 20% мирного населения. В настоящее время наиболее оптимальным соотношением военных и гражданских лиц для борьбы с возможным нашествием зомби может похвастаться разве что Северная Корея.