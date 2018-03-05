В Магадане восемь воспитанников детсада получили ожоги глаз

Восемь детей получили микроожоги глаз от неисправной бактерицидной лампы в детском саду в Магадане. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным прокуратуры, воспитатель включила в групповом помещении c малолетними воспитанниками свет с бактерицидной лампой, которую нельзя было использовать. Отмечается, что сделала она это случайно.

«Данная лампа являлась непригодной для использования, которую вовремя не демонтировали. В результате восемь воспитанников данного учреждения получили микроожоги глаз», — сказано в сообщении.

По данному факту прокуратурой города заведующему дошкольного образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства об охране здоровья и образовании. Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры. Неисправные лампы в настоящее время демонтировали.