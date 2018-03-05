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Крылья спасения: в Минздраве собираются обеспечить специальными вертолетами 85 регионов

Александра Арсентьева
08:17 05.03.2018
В скоростных вертолетах Ми-8 есть все для оказания необходимой помощи уже в полете: реанимационный модуль, дефибриллятор, аппарат для вентиляции легких.
Фото: Министерство здравоохранения Российской Федерации

Специальные медицинские вертолеты появятся по всей стране. В Минздраве рассчитывают обеспечить санавиацией все 85 регионов.

Иногда без «летающих госпиталей» пациента действительно не спасти, когда он оказывается в массовом ДТП, в зоне стихийного бедствия. В скоростных вертолетах Ми-8 есть все для оказания необходимой помощи уже в полете: реанимационный модуль, дефибриллятор, аппарат для вентиляции легких.

Сейчас санавиация возрождается, в некоторых регионах она не работала почти четверть века. В настоящее время «крылья спасения» есть в 34-х субъектах. Данный проект для страны считается приоритетным. На него уже выделили почти четыре миллиарда рублей, а в этом году направят еще больше трех миллиардов. 

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