Россельхознадзор разрешил ввоз в РФ турецких гранатов и баклажанов

В Россию возвращаются турецкие овощи: Россельхознадзор разрешил поставки баклажанов, перцев, салата, тыкв, кабачков и не только. Также «зеленый свет» дан гранатам. Об этом пишет газета «Известия».

Такое решение принято в связи с тем, что за время ввоза этих продуктов с разрешенных Россельхознадзором предприятий не было выявлено ни одного карантинного случая. Турецкая сторона предоставила все гарантии - что овощи безопасны.

Напомним, ограничение на поставки гранатов, баклажанов, перца, салата и других овощей из Турции действовало почти 2 года. Ведомство объясняло это тем, что продукты заражены карантинными организмами.

Поставки в Россию разрешены со всех турецких предприятий-экспортеров.