Украина купила газ в Европе в 4 раза дороже, чем у «Газпрома»

Коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в своем Facebook рассказал, что реверсный газ, купленный в Европе, для восполнения дефицита в стране, обошелся Киеву в 4 раза дороже, чем при покупке у «Газпрома».

Он подчеркнул, что на европейском рынке топливо продавалось по цене от тысячи долларов за кубометр, иногда цены поднимались до 1325 долларов, пишет «Страна.ua».

Витренко считает, что при покупке газа напрямую из России, он «обошелся бы в четыре раза дешевле».

«Нам нужно было продержаться одни сутки. За это время "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома" на газ из Европы», - написал Витренко.

Последние годы Украина старалась покупать реверсный газ у Европы, отказываясь приобретать топливо напрямую у «Газпрома».