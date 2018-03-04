Букмекеры назвали главного претендента на победу в «Евровидении-2018»

Букмекеры спрогнозировали победу Эстонии на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», сообщает Eurovisionworld.com.

Русская оперная певица Элина Нечаева представит страну с песней La Forza. Петь она будет на итальянском языке.

В рейтинге, составленном букмекерами, на второй строчке оказался представитель Болгарии. Имя исполнителя пока не называется.

Третью строчку может занять певец из Чехии Миколас Йозеф, который выступит на конкурсе с песней Lie To Me.

Юлия Самойлова должна была представлять Россию на «Евровидении-2017» в Киеве, но тогда СБУ запретила певице въезд на территорию страны на три года из-за того, что ранее она выступила в Крыму.